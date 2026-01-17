Esenler Erokspor: 0 - Van Spor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor ile Van Spor FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor haftayı 38, Van Spor FK ise 28 puanla tamamladı.
Giriş: 17.01.2026 - 20:49 Güncelleme: 17.01.2026 - 21:13
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 38'e, Van Spor FK ise 28'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Serik Spor'a konuk olacak. Van Spor FK, Iğdır FK'yı ağırlayacak.
