Esenler Erokspor: 1 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Tonio Teklic ve Cheikne Sylla'nın golleriyle galibiyete ulaşan Erzurumspor FK, puanını 43'e yükseltti. Esenler Erokspor ise haftayı 34 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor ile Erzurumspor FK karlı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Erzurumspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3'te Tonio Teklic ve 7. dakikada Cheikne Sylla attı. Ev sahibinin tek golünü ise 90+3. dakikada Junior Fernandes kaydetti.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 43'e yükseltirken, Esenler Erokspor ise 34 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.