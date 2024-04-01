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        Haberler Gündem Esenyurt Seçim Sonuçları 2024: Esenyurt Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları ile kim kazandı?

        31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Esenyurt Belediye Başkanları

        Yerel seçimlerde oyların verilmesiyle gözler seçim sonuçlarına çevrildi. İstanbul ilinde vatandaşlık görevini yerine getiren seçmenler 31 Mart 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçlarını Haberturk.com üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla "Esenyurt Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?" soruları da yanıt buldu. İşte İstanbul Esenyurt 2024 seçim sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:24
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        Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. Oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonuçları heyecanla takip edilmeye başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Esenyurt Belediye Başkanları belli oldu. İşte, 2024 İstanbul Esenyurt Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları...

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        ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLANDI

        Esenyurt Belediye Başkanı olarak yüzde 49,10 oy oranıyla CHP'nin adayı Ahmet Özer seçildi.

        İstanbul’da açılan sandık sayısı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, tüm belediye başkanları resmiyet kazanacak.

        ESENYURT SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

        298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart'a ilişkin yasaklar da bulunuyor. Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak.

        Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.

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        Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

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        Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

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