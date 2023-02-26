Tek amacımız; bir insanın vefatına sebep olan tüm alkollü sürücülerin kasten öldürmeden yargılanması. Buradan bir emsal kararı çıkartmak istiyoruz. Davanın ilerleyen sürecinde bu kişinin kasten öldürme suçundan hüküm giymesi için elimizden geleni yapacağız. Hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."