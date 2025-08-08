Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta metrobüs kazası! | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta metrobüs kazası!

        Esenyurt'ta Beylikdüzü yönüne giden metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse çarptı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, yaralanan kimse olmadı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 16:43 Güncelleme: 08.08.2025 - 17:25
        Kaza öğle saatlerinde Esenyurt'taki Saadetdere Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden metrobüs, durakta bekleyen metrobüse çarptı. Kaza sonrasında iki araç da tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Kaza sebebiyle hasar gören 2 metrobüs, çekiciler ile duraktan kaldırıldı. Yolcular, başka araçlarla yollarına devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

