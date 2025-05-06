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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta meydan savaşı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta meydan savaşı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı. Komşu olan husumetli iki aile arasında bu kez de yol verme yüzünden kavga çıktı. Yumruklarla sopalarla birbirlerine saldırdılar. Bir kişi de pompalı tüfekle ateş açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 20:11 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:11
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        Esenyurt'ta meydan savaşı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı.

        Komşu olan husumetli iki aile arasında bu kez de yol verme yüzünden kavga çıktı.

        Yumruklarla sopalarla birbirlerine saldırdılar.

        Bir kişi de pompalı tüfekle ateş açtı.

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