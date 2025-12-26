Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta obruk! Park halindeki araç düştü! | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta obruk! Park halindeki araç düştü!

        İstanbul Esenyurt'ta boş bir arazide obruk meydana geldi. Bu sırada park halindeki bir araç, oluşan obruğun içerisine düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:27 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:30
        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boş arsada oluşan obruğa park halindeki araç düştü. Aracın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'ndeki boş arsada yaşandı. Sabaha karşı oluşmaya başlayan obruk, saatler içinde yaklaşık 3 metre derinliğe ulaştı.

        Üstünde bulunan bir araç ise oluşan çukura düştü. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis ve İSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Oluşan obruğun derinleşmeye devam ettiği öğrenilirken aracın çukura düştüğü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        "HİÇ ÜZÜLMEDİM HATTA SEVİNDİM"

        Yaşanan olay hakkında konuşan araç sahibi Cevdet Tuğrahan, "Bu arabadan çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlar. Arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, hatta sevindim. İlk gördüğümde ise kurtulduğumu düşündüm" dedi.

        Fotoğraflar: DHA

