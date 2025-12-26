Esenyurt'ta obruk! Park halindeki araç düştü!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boş arsada oluşan obruğa park halindeki araç düştü. Aracın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'ndeki boş arsada yaşandı. Sabaha karşı oluşmaya başlayan obruk, saatler içinde yaklaşık 3 metre derinliğe ulaştı.

Üstünde bulunan bir araç ise oluşan çukura düştü. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis ve İSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi.

REKLAM

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Oluşan obruğun derinleşmeye devam ettiği öğrenilirken aracın çukura düştüğü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"HİÇ ÜZÜLMEDİM HATTA SEVİNDİM"

Yaşanan olay hakkında konuşan araç sahibi Cevdet Tuğrahan, "Bu arabadan çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlar. Arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, hatta sevindim. İlk gördüğümde ise kurtulduğumu düşündüm" dedi.

Fotoğraflar: DHA