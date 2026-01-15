Habertürk
        Esenyurt'ta seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

        Seyir halindeki minibüste yangın çıktı

        Esenyurt'ta seyir halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik kontrollü şekilde sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 01:46 Güncelleme: 15.01.2026 - 01:46
        Seyir halindeki minibüste yangın çıktı
        TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi Edirne istikametinde seyreden, içinde otomobil lastiği bulunan M.Ç. idaresindeki panelvan tipi minibüsün ön kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden sürücü, minibüsü sağ şeride çekerek araçtan indi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik kontrollü şekilde sağlandı.

        Fotoğraf: AA

        Gecekondudaki yangında öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında, evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen üst kattaki ev sahibi hastaneye kaldırıldı. (DHA)

