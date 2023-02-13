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Eser - Berfu Yenenler çifti, depremde kurtarılan köpekleri sahiplendi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremler 10 ilimizi etkiledi. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinde Eser - Berfu Yenenler çifti, enkazdan kurtarılan ailelerini kaybetmiş iki köpeği sahiplendi

Eser - Berfu Yenenler çifti, depremde kurtarılan köpekleri sahiplendi - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremlerin ardından Eser - Berfu Yenenler çifti de enkazdan kurtarılan ailelerini kaybeden iki köpeği sahiplendi.

"EVİMİZİ AÇTIK"

Berfu Yenenler, ailesi ve köpeklerle birlikte çekilen videosunu "Malatya'da enkazdan çıkan, ailesini kaybetmiş iki dünya tatlısı köpeğe evimizi açtık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inanıyorum. Böyle böyle elimizden ne gelirse ne yapabilirsek yapmaya devam edeceğiz" notuyla yayınladı.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Öte yandan 2019'da nikâh masasına oturan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunuyor.

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