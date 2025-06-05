Eser Yenenler: 15 kilo verdim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Berfu - Eser Yenenler çifti, Berkay Şahin'in Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserini izlemeye gitti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eser Yenenler; "Eşimi görür görmez, 'Ben ne giyeceğim?' dedim. Sonra her zamanki çizgimi bozmak istemedim. Oraya uymaya çalışıyorum rezil görüntü çıkabilir. Karıma ne giyse yakışıyor. Çok tarz" dedi.

Eser Yenenler; "Bizim yıl dönümümüz olduğu için Berkay ve ailesiyle tatile gideceğiz. Berfu, beni tenise yazdırdı. Roland - Garros'un final maçına bilet aldı, onu seyredeceğiz. Tenis az hareket, çok bereket gibi... Yapabilirim gibi duruyor. Tavsiye ederim" açıklamasını yaptı.

"HEDEFİM 30 KİLO VERMEK"

Ayrıca 15 kilo verdiğini belirten Eser Yenenler; "Yazın da devam edeceğim. Kaslarımı ağustos ayında gösteririm. Hedefim 30 kilo vermek" dedi.