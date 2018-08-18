İstanbul'da Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu 3 yabancı uyruklunun birlikte yaşadığı evde çıkan "eşin eve gelmesin" tartışması cinayetle bitti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Ataşehir'de 29 Mayıs günü yaşanan olayda, evi paylaşan Türkmenistanlı Abildek Tanarbergenova'nın eşiyle ilgili diğer ev arkadaşları sorun çıkarttı. Tanarbergenova'nın eşi, başka bir evde bakıcılık yaptığı için haftada bir gün eve geliyordu. Her hafta aynı durum tekrarlanınca Firdavs S., ev arkadaşı Tanarbergenova'ya "eşin eve gelmesin" dedi̇. İkili arasındaki tartışma bir anda büyüdü. Firdavs S., mutfaktan aldığı bıçakla Tanarbergenova'yı bıçakladı. İki yerinden ağır yaralanan Abildek Tanarbergenova hayatını kaybetti̇. Kaçan katil zanlısı Firdavs S., önceki gün yakalandı. Sorgusunda pişman olduğunu söyleyen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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