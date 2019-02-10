Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Serpil Doruk'un ilk eşinden olan kızı Selgin Yılmaz, 5 yıl önce Ankaralı kuyumcu S.Y. ile evlendi. 2 çocukları dünyaya gelen Selgin Yılmaz, anlaşamadığı eşinden geçen yıl aralık ayında boşandı. Çocukların velayeti babaya verildi.

"BEN ONU NE YOKLUKLARLA BÜYÜTTÜM"

DHA'da yer alan habere göre boşanma davasının ardından Ankara'da yalnız yaşamaya başlayan genç kadın, 3 gün önce annesi Serpil Doruk'u telefonla arayarak, Adana'ya gelmek üzere otobüse bineceğini söyledi. Ancak Sezgin Yılmaz, aradan geçen 3 güne rağmen annesinin evine gelmedi. Kızının cep telefonunu sürekli aradığını ancak ulaşamadığını gözyaşları içinde anlatan anne, şöyle konuştu: "Damadımın ailesiyle aramızda husumet vardı. Bu nedenle kızımla, evli kaldığı 5 yıllık süreçte çok nadir telefonla görüşebiliyorduk. Eşinin ve ailesinin kendisine kötü davrandığını söylüyordu. Üç gün önce otobüsle yanıma, Adana'ya geleceğini haber verdi ama gelmedi. Üç gündür kızıma ulaşamıyorum. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum."