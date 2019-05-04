Erzurum'un Palandöken İlçesi'nde, 26 Ekim 2018 günü iddiaya göre, L.G. (38) isimli kadının evine giden Demir Ç. (40),kapıyı açan kadına, "Ben eşinin kahveden arkadaşıyım. Eşinin haberi var. Benim az ilerideki evimde çuvalda patatesler var, gelip patateslerden al" dedi.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre L.G. de inanıp, Demir Ç.'nin evine gitti. Kadın içeri girer girmez evin dış kapısını kilitleyen Demir Ç., L.G.'ye cinsel saldırıda bulunmak istedi. Kurtulmayı başarıp, evine koşan L.G., telefonla eşini arayarak, başına gelenleri anlattı. Eşiyle birlikte hastaneye giden L.G.'ye vücudunda darp izleri olduğu yönünde rapor verildi.

"SUS BENİ REZİL EDECEKSİN"

Şikâyetçi olan L.G. ifadesinde, "Eve girer girmez kapıyı kapattı ve üzerime atlayıp tecavüz etmeye çalıştı. Karşı koymam üzerine aramızda arbede yaşandı. Yere düştüm, ayağa kalktıktan sonra terlikle kendisine vurmaya başladım. Bu işe yaramayınca da kapı arkasında süpürge vardı, onu alıp vurarak kendimi korumaya çalıştım. Bağırmaya başladım. 'Sus beni rezil edeceksin. Millet gelecek bende bu benim evime geldi diyeceğim, sen rezil olacaksın' diyerek, beni susturmaya çalıştı. Fakat bağırmaya devam ettim. Bir fırsatını bulup evden ayrıldım. Terliğimin teki evde kaldı" dedi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Gözaltına alınan Demir Ç., 27 Ekim günü tutuklanarak, cezaevine konuldu. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 'nitelikli cinsel saldırı'ya teşebbüs suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle, görevsizlik kararı ile 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



AVUKAT: SANIĞIN EVİ MANAV DEĞİL



Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 2 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında Demir Ç., suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin de evli ve çocuklu olduğunu belirten Demir Ç., "Ablayı tanımıyorum, taciz etmedim. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu. Sanık avukatı Ahmet Ozan Öztürk de iddiaların sadece müşteki ve tanık beyanından ibaret olduğunu savunarak, "Mağdurun kolundaki morlukların müvekkil tarafından oluşturulduğuna dair bir delil yoktur. Olaya bakıldığında müşteki 'beni aşağıya indirdi, daha sonra evimde patatesler var' diyor. Ancak müvekkilin evi manav değil. Bir insan neden patates almaya başkasının evine girsin, bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Müvekkilden aldığı patatesinin para ödememek için böyle bir iftira attığını düşünmekteyiz" dedi.

İYİ HALSİZ, 14 YIL HAPİS CEZASI



Duruşma sonunda mahkeme, Demir Ç.'yi 'basit cinsel saldırı' suçundan 9.5 yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4.5 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. 'Suçun mağdur üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileri' nedeniyle üst sınırdan ceza veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanığın ceza aldığını duyunca sevinen L.G.'nin eşi Ş.G., mahkeme heyetindeki hakimlerin ellerini öpmek istedi. Ancak duruşma salonundaki polisler buna izin vermedi.