Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesi'nde, Sedat (36) ve eşi Elvan Dedeler (30),arasında 4 Ekim 2016'da tartışma çıkmış, Sedat Dedeler, mutfaktan aldığı bıçağı eşine 49 kez saplayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sedat Dedeler mahkemede yaptığı savunmada, "Olay günü eşime 'çay yap' dedim. 'Yapamam' diyerek hakaret etti, daha sonra da 'seni adattım' dedi. O anda ne olduğunu hatırlamıyorum" demişti. Çiftin 13 yaşındaki oğulları da, anne ve babasının sürekli tartıştıklarını o gün de çay demleme nedeniyle tartışma çıktığını belirtip, annesini öldüren babasından şikâyetçi olmadını ifade etmişti.

SON SÖZÜ: "ÇOK PİŞMANIM" OLDU

AA'da yer alan habere göre iki yıl süren davanan karar duruşması Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Sedat Dedeler ile tarafların avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık, "Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

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