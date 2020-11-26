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Eşini diri diri yakmıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Can Yılmaz'ın (36),üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü eşi Güllü Yılmaz'ı (30),gördüğü şiddet nedeniyle yerleştiği Kadın Sığınma Evi'nden ikna ederek, eve döndürdüğü ortaya çıktı. Katil kocanın eşini çocukların önünde yaktığı, Güllü Yılmaz'ın ise ölmeden polise, "Çocuklarım size emanet" dediği öğrenildi

KAHREDEN SON SÖZ! Son dakika... Ayrıntılar ortaya çıktı! - Haberler
Eşini diri diri yakmıştı! Annenin son sözü ağlattı!
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DHA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 17 Ekim 2019'da, Can Yılmaz (36),3 çocuğunun annesi Güllü Yılmaz (30) ile iş yerinin servis aracının ön koltuğuna oturduğu için tartıştı.

Yılmaz, tartışma sırasında evde bulunan bidon içindeki benzini kendisi ile kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp, ateşe verdi.

Alevler içinde kalan Güllü Yılmaz, can havliyle ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, 12 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

POLİSE "KOCAM BENİ YAKTI" DEDİ

DHA'da yer alan habere göre Güllü Yılmaz, bilinci kapanmadan polise verdiği ifadesinde, "Kocam beni yaktı. Çocuklarım size emanet" dedi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İKNA EDİP SIĞINMA EVİNDEN ÇIKARMIŞ

Tutuklu Can Yılmaz hakkında 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme', 'çocuğa ve altsoya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ceza verilmesi talep edilen iddianamede, kocanın, olaydan kısa süre önce gördüğü şiddet nedeniyle Kadın Sığınma Evi'ne yerleşen eşini, ikna edip eve döndürdüğü anlatıldı.

BABASININ KENDİLERİNİ NASIL YAKTIĞINI ANLATTI

İddianamede olaydan yaralı kurtulan 10 yaşındaki Zeynep'in ifadesine de yer verildi. Küçük kız, babasının annesine yumruklu saldırıda bulunduğunu ardından banyodan getirdiği bidondaki benzini annesi ile kendi üzerine döktüğünü belirtti. Olay sırasında babasının elinde çakmak olduğunu anlatan çocuk, annesinin çakmağı almaya çalıştığını, babasının vermediğini ve çakmağı yaktığını söyledi. Annesinin alev aldığını, alevlerin babasının kıyafetlerini de tutuşturduğunu ifade eden çocuk, balkona çıkıp baktığında annesini sokakta yerde yanarken gördüğünü ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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