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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!

        Edirne'de, Muhammet Çelik, kontrolünü kaybettiği otomobille ağaca çarptı. Kazada iki akrabasıyla birlikte eşi Yasemin, 1 yaşındaki oğlu Muhammet Özcan ve 10 yaşındaki kızı Yaren Naz öldü. Baba Çelik'in kazadan 2 gün önce, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı, "Bizi ölüm ayırır Yasemin'im" sözleriyle paylaştığı görüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.06.2025 - 08:24 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:06
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        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
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        Edirne'de, önceki gün Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Çelik'in idaresindeki otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarpmış, kazada 5 kişi yaşamını yitirmiş, sürücü yaralanmıştı.

        EŞİ İLE 2 ÇOCUĞUNA VEDA

        Muhammet Çelik ve kazada hayatını kaybeden Yasemin Çelik.
        Muhammet Çelik ve kazada hayatını kaybeden Yasemin Çelik.

        AA'daki habere göre trafik kazasında hayatını kaybeden kayınbirader Arif Ölçer ve eşi Kübra Ölçer, Yasemin Çelik ve çocukları Muhammet Özcan Çelik (1) ile Yaren Naz Çelik'in (10) cenazeleri dün Uzunköprü Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mescit Mahallesi Camii'ne getirildi.

        BABA DA CENAZEYE KATILDI

        Kazada yaralanan sürücü baba Muhammet Çelik ise tedavisinin ardından cenazeye katıldı. Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen baba Çelik, 1 yaşındaki oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

        Törende vefat edenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Oğuzhan Aksoy ile Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de aileye başsağlığı dileklerini iletti.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Hasanpınar köyü yolu üzerindeki şehir mezarlığında defnedildi.

        KAHREDEN PAYLAŞIM

        İHA'da yer alan habere göre karısını, çocuklarını ve akrabalarını trafik kazasında kaybeden baba Çelik'in, kazadan iki gün önce, "Bizi ölüm ayırır" sözüyle aile fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

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