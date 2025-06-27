Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!

Edirne'de, önceki gün Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Çelik'in idaresindeki otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarpmış, kazada 5 kişi yaşamını yitirmiş, sürücü yaralanmıştı.

EŞİ İLE 2 ÇOCUĞUNA VEDA Muhammet Çelik ve kazada hayatını kaybeden Yasemin Çelik. AA'daki habere göre trafik kazasında hayatını kaybeden kayınbirader Arif Ölçer ve eşi Kübra Ölçer, Yasemin Çelik ve çocukları Muhammet Özcan Çelik (1) ile Yaren Naz Çelik'in (10) cenazeleri dün Uzunköprü Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mescit Mahallesi Camii'ne getirildi.

BABA DA CENAZEYE KATILDI Kazada yaralanan sürücü baba Muhammet Çelik ise tedavisinin ardından cenazeye katıldı. Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen baba Çelik, 1 yaşındaki oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR Törende vefat edenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Oğuzhan Aksoy ile Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de aileye başsağlığı dileklerini iletti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Hasanpınar köyü yolu üzerindeki şehir mezarlığında defnedildi.