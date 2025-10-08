Habertürk
        Eşini silahla vurup dolaba saklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eşini silahla vurup dolaba saklandı!

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kocası tarafından silahla vurulan genç kadın ağır yaralandı. 22 yaşındaki B.B.'yi başından ve kasığından vuran kocası M.A.B., polis tarafından gizlendiği dolapta gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:03 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:29
        Eşini silahla vurup dolaba saklandı!
        Adıyaman'da, edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde M.A.B. ile eşi B.B. (22), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.B., yanında bulunan tabancayla eşi B.B.’ye ateş etti.

        BAŞINDAN VE KASIĞINDAN VURULDU

        İHA'daki habere göre başından ve kasık kısmından vurulan genç kadın B.B., kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.B., önce Kahta Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        GENÇ KADININ DURUMU CİDDİ

        Hastanede tedavi altına alınan B.B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

        DOLAPTAN ÇIKTI GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemi alırken eşini vuran M.A.B., evde bulunan dolap içerisinde saklandığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adıyaman
        #Son dakika haberler
