Eşinin aracı, canından etti

İHA'nın haberine göre; kaza, saat 15.00'da Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Baki Sokak'ta meydana geldi. 61 yaşındaki İrvet A. isimli kadın, eşi Malik A.'nın kullandığı servis minibüsüne binmek istediği sırada ayağı kayıp düşünce aracın altında kaldı. Malik A., fren yerine gaza basınca, aracın ezdiği kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Talihsiz kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan aile hekimliği merkezindeki görevli doktorlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İrvet A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.