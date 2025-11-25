Habertürk
        Eşinin aracı, canından etti

        Eşinin aracı, canından etti

        İstanbul Bayrampaşa'da eşinin kullandığı minibüse binmeye çalışan kadın, ayağı kayıp düşünce aracın altında kalarak ağır yaralandı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, eşi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 18:41 Güncelleme: 25.11.2025 - 18:41
        Eşinin aracı, canından etti
        İHA'nın haberine göre; kaza, saat 15.00'da Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Baki Sokak'ta meydana geldi. 61 yaşındaki İrvet A. isimli kadın, eşi Malik A.'nın kullandığı servis minibüsüne binmek istediği sırada ayağı kayıp düşünce aracın altında kaldı. Malik A., fren yerine gaza basınca, aracın ezdiği kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Talihsiz kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan aile hekimliği merkezindeki görevli doktorlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İrvet A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

