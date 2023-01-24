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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşinin boğazını kesti, müdahale eden sağlıkçıları eve kilitledi!
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Kâbus evi! Eşinin boğazını kestikten sonra sağlıkçıları eve alıp, kapıyı kilitlemiş 

Diyarbakır'da dün yaşanan vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı. Kentte bir cani, karısını boğazından ve yüzünden bıçaklayıp yaraladı. Zanlının daha sonra çağırdığı sağlık ekiplerini ise eve kilitlediği öğrenildi

Eşinin boğazını kesti, müdahale eden sağlıkçıları eve kilitledi!
DHA

Diyarbakır'da, eşi Ş.I.´yı (29) bıçakla boğazından, yüzünden ve elinden yaralayarak pencereden "Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin" diyen R.I.´nın (35), sağlık ekibini içeri aldıktan sonra kapıyı kilitleyip, anahtarı sakladığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre polislerin, açmazsa kapıyı kıracaklarını söylemesinin ardından kilidi açıp teslim olan R.I.´nın, 6 suçtan kaydının olduğu ve hakkında 3 kez aile içi şiddetten işlem yapıldığı belirlendi.

YÜZÜNDEN VE BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Olay, dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 8 katlı apartmanın 7´nci katındaki dairede oturan Ş.I., kumar borcu yüzünden eşi R.I.´ye tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.I., elindeki bıçakla 2 çocuğunun gözü önünde Ş.I.´yı boğazından, yüzünden ve elinden yaraladı.

R.I., ardından evinin penceresine çıkarak "Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin" diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.I., 7´nci kattaki daireye çıkan sağlık çalışanlarına kapıyı açıp, eşinin boğazını kestiğini belirterek, "Müdahale edin, ölmesin" dedi. Elinde bıçak olan R.I., sağlık çalışanları içeri girdikten sonra kapıyı kilitleyerek anahtarı yanına aldı. İçeride bulunan 2 çocuğun çığlıkları ve R.I.´nın elindeki bıçakla sürekli "Müdahale edin, ölmesin" sözleri eşliğinde sağlık çalışanları, yaklaşık 10 dakika boyunca Ş.I.´ya müdahale etti.

Sağlıkçıların ambulansa götürme talebini de reddeden R.I., kapıyı açmayı kabul etmedi. Bu sırada eve gelen polis ekiplerinin `Kapıyı aç, yoksa kıracağız´ demesi üzerine R.I., kilidi açarak polise teslim oldu. Ş.I. da ambulansla Selahaddin Eyyubbi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Ş.I., tedavisinin ardından taburcu edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yapılan incelemede R.I.´nın `kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret´ dahil 6 suçtan kaydının olduğu ve hakkında 3 kez aile içi şiddetle ilgili işlem yapıldığı belirlendi. Ş.I., ifadesinde, eşinin yaklaşık 6 aydır eve gelmemesi ve kumar bağımlısı olması nedeniyle tartışma yaşadıklarını, R.I.´nın kendisini darp ederek tehdit ettiğini, bıçakla saldırıp, yaraladığını söyledi. Ş.I.´ya talebi üzerine 30 gün süreyle önleyici ve koruyucu tedbir uygulanmaya başlandığı öğrenildi. Suçlamaları kısmen kabul eden R.I., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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