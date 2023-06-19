DHA

Balıkesir'in Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Dallas mevkisinde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hüseyin Furkan E. (22) ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen eniştesi Şükrü Bayraktar (50) yolda karşılaştı.

İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Hüseyin Furkan E., otomobilinden aldığı pompalı tüfeği, Bayraktar'a doğrultup, ateşledi. Başından vurulan Bayraktar, kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE TÜFEK VE TABANCA BULUNDU

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, bir tüfek ve bir tabanca bulundu. Tüfek ve tabancaya kriminal inceleme yapılmak üzere el koyuldu.

ŞÜPHELİ TAKİP SONUCU YAKALANDI

Bayraktar'ın cansız bedeni ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Hüseyin Furkan E. ise jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Hüseyin Furkan E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.