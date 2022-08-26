Son dakika: Eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövdü! Otomobilini gasp etti!

Eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövdü! Otomobilini gasp etti! 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.Y., polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.'nin eşi H.Z.'nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak, beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini iddia etti.

"ŞANTAJLA OTOMOBİLİMİ GASP ETTİ"

DHA'da yer alan habere göre M.Y. ayrıca H.Z.'nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.'nin üzerine yaptığını ifade etti.

ŞÜPHELİLER İDDİALARI REDDETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.Z. ile eşi F.Z. ve akrabaları U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti.

ARAÇ SATIŞI GERÇEK ÇIKTI

F.Z. ise M.Y. ile aralarında ilişki olmadığını söyledi. Yapılan incelemelerde ise araç satışının gerçekleştiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

BİR KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Z. 'Gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Z. ve U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.