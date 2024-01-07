Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump seçim yarışına girebilecek mi? Kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek

        Eski ABD Başkanı Trump seçim yarışına girebilecek mi? Kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek

        Colorado ve Maine eyaletlerindeki Yüksek Mahkemenin, eski ABD Başkanı Trump'ın bu eyaletlerde başkanlık yarışına katılmayacağına karar vermesinin ardından Trump harekete geçti. Kararı ABD Yüksek Mahkemesine taşıyan Trump'ın seçim geleceği mahkeme kararıyla belli olacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Colorado eyaletinde ön seçimlere katılmasını engelleyen eyalet kararına ilişkin başvurusunu kabul edip davaya bakacağını açıkladı.

        2

        Bu davanın sonucu Trump'ın 2023 başkanlık ön seçimlerinde aday olup olamayacağını belirleyecek.

        3

        ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Trump'ın Colorado'daki karara ilişkin başvurusunun kabul edildiği ve kısa zamanda davaya ilişkin karar verileceği belirtildi.

        4

        KARAR ULUSAL ÇAPTA UYGULANACAK

        Yüksek Mahkeme davayı Şubat ayında gündemine alacak ve karar ulusal çapta uygulanacak.

        Farklı eyaletlerde Trump'ın oy pusulasından çıkarılması için davalar devam ediyor.

        5

        ABD SİYASETİNİN EN SICAK BAŞLIKLARINDAN BİRİ

        15 Ocak'ta Iowa'da ilk ön seçimlerin başlayacak olması nedeniyle Yüksek Mahkeme hakimlerinin yakın zamanda toplanarak ABD siyasetinin en sıcak başlıklarından biri olan "Trump'ın bazı eyaletlerde seçimlere girip girmeyeceğine" ilişkin bir karara varması bekleniyor.

        6

        Colorado Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınında başkaldırı ve isyan suçlarını işlediğini savunarak Trump'ı ön seçimlerden menetmişti.

        7

        ABD Yüksek Mahkemesinin bu konuya ilişkin kararı, aynı zamanda Trump'ın tüm seçim sürecinde önünün açık olup olmayacağına ilişkin de belirleyici olacak. Trump'ın lehine karar çıkması halinde herhangi bir eyaletin Trump'ı 6 Ocak Kongre baskınıyla ilişkilendirerek ön seçimlerden menetmesinin önü kapanmış olacak.

        8

        COLORADO VE MAINE DE "TRUMP SEÇİME KATILAMAZ" KARARI

        Önce, 20 Aralık 2023 günü Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına karar vermişti.

        9

        Ardından Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows da 28 Aralık 2023'teki açıklamasıyla, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin bu eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına karar vermişti.

        Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı 5 Mart 2024'te her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer alamayacaktı.

        10

        Ancak Trump'ın iki eyaletin kararını da beklendiği üzere ABD Yüksek Mahkemesine taşıması üzerine bu konuda son sözü ABD Yüksek Mahkemesi verecek.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Donald Trump
        #ABD
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte AK Parti'nin muhtemel adayları
        İşte AK Parti'nin muhtemel adayları
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Türkiye Sarıkamış'ta toplanıyor
        Türkiye Sarıkamış'ta toplanıyor
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        İsias Otel sahibinden ilginç savunma
        İsias Otel sahibinden ilginç savunma
        "Yıldız gibi parlıyor"
        "Yıldız gibi parlıyor"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu