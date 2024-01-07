Eski ABD Başkanı Trump seçim yarışına girebilecek mi? Kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek
Colorado ve Maine eyaletlerindeki Yüksek Mahkemenin, eski ABD Başkanı Trump'ın bu eyaletlerde başkanlık yarışına katılmayacağına karar vermesinin ardından Trump harekete geçti. Kararı ABD Yüksek Mahkemesine taşıyan Trump'ın seçim geleceği mahkeme kararıyla belli olacak
ABD Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Colorado eyaletinde ön seçimlere katılmasını engelleyen eyalet kararına ilişkin başvurusunu kabul edip davaya bakacağını açıkladı.
Bu davanın sonucu Trump'ın 2023 başkanlık ön seçimlerinde aday olup olamayacağını belirleyecek.
ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Trump'ın Colorado'daki karara ilişkin başvurusunun kabul edildiği ve kısa zamanda davaya ilişkin karar verileceği belirtildi.
KARAR ULUSAL ÇAPTA UYGULANACAK
Yüksek Mahkeme davayı Şubat ayında gündemine alacak ve karar ulusal çapta uygulanacak.
Farklı eyaletlerde Trump'ın oy pusulasından çıkarılması için davalar devam ediyor.
ABD SİYASETİNİN EN SICAK BAŞLIKLARINDAN BİRİ
15 Ocak'ta Iowa'da ilk ön seçimlerin başlayacak olması nedeniyle Yüksek Mahkeme hakimlerinin yakın zamanda toplanarak ABD siyasetinin en sıcak başlıklarından biri olan "Trump'ın bazı eyaletlerde seçimlere girip girmeyeceğine" ilişkin bir karara varması bekleniyor.
Colorado Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınında başkaldırı ve isyan suçlarını işlediğini savunarak Trump'ı ön seçimlerden menetmişti.
ABD Yüksek Mahkemesinin bu konuya ilişkin kararı, aynı zamanda Trump'ın tüm seçim sürecinde önünün açık olup olmayacağına ilişkin de belirleyici olacak. Trump'ın lehine karar çıkması halinde herhangi bir eyaletin Trump'ı 6 Ocak Kongre baskınıyla ilişkilendirerek ön seçimlerden menetmesinin önü kapanmış olacak.
COLORADO VE MAINE DE "TRUMP SEÇİME KATILAMAZ" KARARI
Önce, 20 Aralık 2023 günü Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına karar vermişti.
Ardından Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows da 28 Aralık 2023'teki açıklamasıyla, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin bu eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına karar vermişti.
Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı 5 Mart 2024'te her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer alamayacaktı.