Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger hayatını kaybetti

Getty Images Henry Kissenger, 6 Şubat 2023

Amerika Birleşik Devletleri eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Kissenger Eylül 1973-Ocak 1977 arasında, Gerald Ford ve Richard Nixon'ın başkanlıkları döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Ayrıca 1969-1975 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de yürütmüştü.

Kissinger, Türkiye'nin 1974'deki Kıbrıs Harekatı sırasında ABD Dışişleri Bakanı'ydı.

Getty Images Henry Kissinger ve Bülent Ecevit

Tartışmalı Nobel Barış Ödülü

Kissinger 1973'te Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı ancak bu ödül Nobel tarihindeki en tartışmalı ödüller arasında yerini aldı.

Kamboçya'da gizli bombardımanlar ve Güney Amerika'daki ölüm saçan askeri rejimlere destek vermek gibi ABD dış politikasının en eleştirilen hamlelerinden bazılarına dahil olmuş bu kişiye ödül verilmesi, epey eleştiri topladı.

Kissinger ödüle, Vietnam Savaşı'nda ateşkes anlaşmasının imzalanmasındaki rolü nedeniyle Kuzey Vietnamlı lider Le Duc Tho ile birlikte layık görülmüştü.

Vietnamlı lider ödülü reddederken Nobel Ödül Komitesi'nden iki kişi de Kissinger'a ödül verilmesini protesto etmek için istifa etti.

New York Times ise ödüle Nobel Savaş Ödülü adını verdi.