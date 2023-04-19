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Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Gül'den Habertürk'e açıklamalar

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Açık ve Net’te Kübra Par'a açıklamalar

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Gül'den Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Açık ve Net’te Kübra Par'a açıklamalar...

Gül'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bakanlık sürecinde çok güzel çalışmalar yaptık. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok önemli devrimler, reformlar yapıldı. Bakanlık görevi yapılır. Bayrak yarışıdır, bir başka arkadaşa devredersiniz. Mevkii değişmiş oldu. Bu tür görevler yapılır, yine başkasına devredilir. Türkiye'de AK Parti reformcu, devrimci, değişimci parti. Çok önemli adımlar atıldı. Bizden sonra da aynı reform ve çerçeve devam etti. Bu nedenle değişen bir şey olmadı. Bir milletvekili bakan olursa, o zaman Meclis'in daha da güçlü olması için milletvekilliği sona eriyor. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle, Meclis içinden olacağı gibi Meclis dışından da olabilir.

"İLK TURDA CUMHURBAŞKANIMIZIN SEÇİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Sahanın, meydanın dili çok farklı. İnsanın gözlerin içinden duygudan, esnafından, iş adamından onu alıyorsunuz. Şu anda adaylıklar açıklandıktan sonra bütün adaylarımız sahada. Müthiş bir destek ve teveccüh var. Vatandaşlarımızdan çok iyi destek görüyoruz. Kararsızlar artık kararını verme aşamasına gelmiş. Vatandaşta motivasyonu görüyorum. Buralarda çok büyük destek olduğunu görüyorum. Şu anda güzel bir hava var. İlk turda Cumhurbaşkanımızın seçileceğine inanıyorum. İlk turda bu seçim biter. AK Parti'nin istikrarı sürdürmesine dair inanç var. Elbette farklı beklenti ve talepler var. Bunları da çözecek olan biziz. Burada bir maceraya, muhalefetin proje ve vizyon eksikliğini vatandaşımız çok iyi görüyor. 'Yola devam' mesajını vatandaşlardan görüyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ EKİBİYLE ÇOK TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPTILAR"

Değişimin sahada, kamuoyunda, ülke genelinde çok olumlu karşılandığını görüyorum. Vatandaşlarımız yüzde 70 oranında bu değişimi olumlu karşıladı. AK Parti kendini tekrardan kaçınan parti. Yeni isimler olmakla birlikte o şehirde sevilen, sayılan, bilinen, her yönüyle nitelikli aday kadrosuyla Cumhurbaşkanımız da titiz şekilde yoğun çalışma yaptılar. Bunun da olumlu karşılığı oldu. AK Parti 3 dönem kuralını çok net bir şekilde uyguladı.

"EN FAZLA MAĞDURİYETİ AK PARTİ VE MİLLETİMİZ YAŞAMIŞTIR"

AK Parti'nin daha yapacak işleri var. Milletin karşısına çıkıp 'eksiğimizi tamamlayacağız' diyoruz. Demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığıyla ilgili kamuoyuna taahhüdde bulunduk. Milletimizin olumlu destek vereceğine inanıyoruz. AK Parti öncesi yargının siyasallaşmasıyla ilgili çok kötü örnekler var. Türkiye'de iki kişiden birinin oyunu almış AK Parti kapatılmayla karşı karşıya kaldı. Yargı bürokrasinin harekete geçmesi, 7 Şubat krizi, Başbakan ile ilgili iddianameler hazırlandı. Yargı ve polis özellikle FETÖ'nün dizayn ettiği, Ergenekon ve Balyoz operasyonlarıyla yargı siyasal iradeye karşı aparat olarak kullanıldı. Buradan en fazla mağduriyeti AK Parti ve milletimiz yaşamıştır. Yargıda güveni artıracak adımlara önemli gayret verdik.

"YARGI BAĞIMSIZ OLSUN, VATANDAŞA ADALET GECİKMESİN DEDİK"

Türk yargısının bağımsız olduğuna inanıyorum. Eksik ve hatalı elbette karar verebilir. Türkiye'de yaşayan hukuk sistemi var. Mahkeme karar vermişse üst merciler var. Uluslararası mekanizmalar var. Eksik hatalı kararlar karşımıza çıkabilir. Elbette Türkiye'de 'MHP'den Refah Partisi'nden mi hakim alacağım' diyen siyasiler oldu. Elbette orada oldu, bu dönemde de olsun diye asla bir anlayış olamaz. Çok önemli adımlar atıldı. İnsanın olduğu yerde eksiklikler olabilir. Yargı paketleri anlamında partimizin tutumu nettir. Yargı bağımsız olsun, vatandaşa adaleti gecikmeksizin tecelli etsin, yaklaşımımız tutumumuz budur.

"PARTİMİZİ EGEMEN KAVRAMLARI ADALET, ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİDİR"

AK Parti'nin kurucu ilkeleri, misyonları reform, değişim, milletin sorunlarını çözen, milli iradeyi egemen kılma, demokrasiyi güçlendirme, özgürlükleri artırma mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız partiyi bu ilkeler üzerinden kurmuştur. Bu konularda hiçbir arkadaşımızın farklı düşüncesi olamaz. Hukuk, demokrasiden asla vazgeçen anlayış yoktur. Egemen kavramlarımız adalet, özgürlük, demokrasidir.

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