Eski Antalyaspor Başkanı Çetin gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün sabah '6'ncı dalga' operasyonu düzenlendi.

DHA'nın haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ SERBEST

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanları Ramazan K., Ramazan S., hafriyat işi yapan Halil A. ve Abdullah E., Burcu M., Mehmet A., Mehmet K., Nihat Y., Emine A. ve Talha Kürşat K. serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in ilk döneminde başkan vekilliği görevini üstlenen gözaltındaki iş insanı Metin A. ise Ekrem İmamoğlu hakkındaki yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldü. Metin A.'nın, Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili irtibatı olduğu, bu nedenle İstanbul soruşturmasına dahil edildiği kaydedildi.