Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Eski California Valisi ve oyuncu Arnold Schwarzenegger yoldaki çukurları kapattı

ABD'nin California eyaletinin eski Valisi Arnold Schwarzenegger, Los Angeles’ta sürücüleri rahatsız eden büyük bir çukuru kapattığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski California Valisi ve oyuncu Arnold Schwarzenegger yoldaki çukurları kapattı
AA

NBC News’in haberine göre, Schwarzenegger, haftalardır üzerinden geçen araçlara zarar veren çukuru doldurduğu anların videosunu Twitter'dan yayımladı.

Schwarzenegger paylaşımında, “Üzerinden geçen otomobil ve bisikletleri perişan ederek haftalardır tüm komşularımı üzen dev çukuru, ben ve ekibim kapatmaya geldik. Her zaman söylüyorum. Şikayet etmeyin, yapın. Hadi bakalım” ifadesini kullandı.

Schwarzenegger’in bir komşusu yoldan geçerken eski California valisinin çukuru asfaltla doldurduğunu fark ederek camını indirip teşekkür etti.

Ünlü aktör, akıllardan silinmeyen Terminatör filmindeki rolünü andıran çizmeleri ve deri ceketiyle doğrularak, “Rica ederim. Bunu kendimiz yapmak zorunda kalmamız tam bir saçmalık. Haftalardır bu çukurun kapatılmasını bekliyorum” dedi.

Los Angeles Belediyesi sözcüsü, Schwarzenegger’in bu hareketine karşılık yaptığı açıklamada, bunun normal bir çukur olmadığını dile getirerek SoCal Gas şirketinin şehrin sokaklarını etkileyen bu gibi hizmet çukurlarının olduğunu, çalışmaları tamamlandıktan sonra onarılacaklarını kaydetti.

SoCal Gas, yöneltilen sorulara herhangi bir cevap vermezken, Schwarzenegger’in sözcüsü Daniel Ketchell ise açıklamasında, Brentwood sakinlerinin kış fırtınaları yollara zarar vererek çukurlar ve çatlaklar oluşturduğundan bu yana onarım için talepte bulunduklarını söyledi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, geçen hafta yaptığı açıklamada, 30 Aralık 2022’den bu yana tüm şehirde zarar görmüş ve çukur oluşmuş caddeler hakkında 19 bin 962 hizmet talebi aldıklarını, bunların 17 bin 549’unu ekiplerin onardığını belirtti.

Belediyenin Bayındırlık Dairesi, Schwarzenegger’in kendi imkanlarıyla doldurduğu çukurun belediye başkanının bahsettiği onarım takviminde yer alıp almadığıyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı
DÜNYA Rusya'da sokaklar kül tabakasıyla kaplandı
Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!
DÜNYA Dev markaların ürettiği ilginç ürünler!
Güney Kore hükümeti harekete geçti: Gençlerin sosyalleşmesi için 490 dolar harçlık verilecek
DÜNYA O ülke harekete geçti: Gençlerin sosyalleşmesi için ...
Belçika'da yerel seçimde oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesi önerildi
DÜNYA Belçika'da oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesi ...
Japonya'daki bu kafe işinizi bitirmeden gitmenize izin vermiyor
DÜNYA Bu kafeden işiniz bitmeden ayrılmanız yasak!
Britanya Kraliyet ailesinin üyeleri ne kadar kazanıyor? Britanya Kraliyet ailesinin serveti
DÜNYA İngiliz Kraliyet ailesinin serveti ne kadar?
Eski zamanlarda hakim ve avukatlar neden peruk takıyordu?
DÜNYA Hakimler neden peruk takıyordu?
ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"
DÜNYA ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti
Eski ABD Başkanı Trump, eski avukatı Michael Cohen'e 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı
DÜNYA Trump'tan eski avukatına 500 milyon dolarlık dava!
Freddy Kasırgası etkili olmuştu: Malavi'de ölü sayısı 1000'e yükseldi!
DÜNYA Kasırga felaketi: Ölü sayısı 1000'e yükseldi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.