Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tazminata mahkum edildi

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konulduğunu duyurdu.

Kılıçdaroğlu'na Haciz

Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur.https://t.co/ZK2DkojXw3 pic.twitter.com/fAtPU16IOD — SADAT Defense (@SADATdefense) December 27, 2024

SADAT'tan yapılan açıklamada, "Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 seçim döneminde Şirketimiz hakkında tamamı yalan – uydurma ithamlardan oluşan gerçek dışı söylemlerle kendince seçim propagandası yürütmüş, açtığımız davada iddialarını ispatlayamamış, hiçbir belge sunamamıştır. Kılıçdaroğlu, önce Şirketimizin açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını Nisan 2023’te, Seçimi ise 1 ay sonra kaybetmiştir. Geçen 1,5 yılı aşkın sürede Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur." denildi.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13.05.2022 tarihli haklı eleştirileri nedeniyle SADAT tarafından açılan davada, yöneltilen eleştirilerin doğruluğu ispatlandığı halde, yerel mahkemece 30.000 ₺ tazminata hükmedilmiştir.



Karar kesinleşmediği halde icraya başvurulması… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) December 27, 2024 REKLAM KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: HUKUKSUZ İŞLEM Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13.05.2022 tarihli haklı eleştirileri nedeniyle SADAT tarafından açılan davada, yöneltilen eleştirilerin doğruluğu ispatlandığı halde, yerel mahkemece 30.000 ₺ tazminata hükmedilmiştir. Karar kesinleşmediği halde icraya başvurulması nedeniyle hükmedilen tazminat miktarı icra müdürlüğüne tarafımızca yatırılıp depo edilmiştir. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen kararın 24.12.2024 tarihinde tebliği ile birlikte SADAT tarafından, işlemiş toplam 8.000 TL’lik faiz için ayrıca icra yoluna başvurulmuştur. Ne var ki icra müdürlüğü tarafından tarafımıza ödeme için yapılması zorunlu olan bildirimler (tebligatlar yapılmadan) dahası yasada ödeme için öngörülen süre de verilmeden 8.000 TL’lik miktar için (hukuksuzca) icra işlemleri yapılmıştır! Suç kapsamlı bu işlemlerden ötürü ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulup ayrıca tazminat davaları açılacaktır.