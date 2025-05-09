Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
İzmir'de, 6 yıl önce eski eşi 42 yaşındaki Habibe Çevik ve eski baldızı 39 yaşındaki Fatma Akdağ'ı silahla öldüren, hakkında iki ayrı müebbet hapis cezası olan 53 yaşındaki Göksel Sağlam, Karşıyaka ilçesinde yakalandı. Zanlı cezaevine gönderildi
İzmir'in Çiğli ilçesinde, 19 Haziran 2019'da, Göksel Sağlam (53), boşandığı eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ’ı (39), 2 çocuğunun gözü önünde silahla öldürdü.
2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİÖldürülen Habibe Çevik ve Fatma Akdağ.
DHA ve İHA'daki habere göre, 2 kadının ölümüyle ilgili gerçekleştirilen yargılamada Göksel Sağlam hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.
POLİS, ZANLININ İZİNİ SÜRDÜGöksel Sağlam, cinayeti çocuklarının önünde işlemişti.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kadına yönelik kasten öldürme olayının faili olarak aranan Göksel Sağlam'ın izini sürdü.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Firari olan Sağlam, dün polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
"ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM" DEMİŞTİ
Çiftin çocukları duruşma sürecinde, babaları Sağlam'ın sürekli kendilerine, "Annenizi öldüreceğim" dediğini anlatmıştı. Sağlam'ın çifte cinayeti kıskançlık yüzünden işlediği basına yansımıştı.