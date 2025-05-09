Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti! İzmir'de, 6 yıl önce eski eşi 42 yaşındaki Habibe Çevik ve eski baldızı 39 yaşındaki Fatma Akdağ'ı silahla öldüren, hakkında iki ayrı müebbet hapis cezası olan 53 yaşındaki Göksel Sağlam, Karşıyaka ilçesinde yakalandı. Zanlı cezaevine gönderildi

Ajanslar Giriş: 09.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:34 facebook

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