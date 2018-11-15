Önce yaşam şimdi de hukuk mücadelesi veriyor

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Eski eşinin vurduğu avukat, 'Devlet beni koruyamadı' diyerek dava açtı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşandığı Salih Kapıdere'nin tabancayla vurarak ağır yaraladığı avukat Jale Soydan, hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen devletin kendisini koruyamadığı gerekçesiyle 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. İdare Mahkemesi'nin reddettiği kararı Bölge İdare Mahkemesi de onadı. Benzer bir dava için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı da emsal gösteren Soydan, hukuk mücadelesini sürdürmek için davayı Danıştay'a taşıdı.

15.11.2018 - 10:48 | Güncelleme: DHA

Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi'nde 2015 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, hakkında koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi avukat Jale Soydan, evinden çıkıp aracına binmek için otoparka doğru yürürken boşandığı Salih Kapıdere'nin saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre, Salih Kapıdere'nın tabancasından çıkan 13 kurşundan 8'inin vücuduna isabet ettiği Jale Soydan, ağır yaralandı. Emekli işçi Salih Kapıdere, eski eşinin öldüğünü zannedip, bıraktı. Salih Kapıdere son kurşunu kendi başına sıkmaya çalıştı ancak yapamayınca gözaltına alınıp tutuklandı. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Salih Kapıdere, 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. Salih Kapıdere, bulunduğu cezaevinden gönderdiği mektuplarda eski eşine yönelik tehditlerini sürdürdü. Soydan, Kapıdere'nin kendisine ölüm tehdidinde bulunması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Salih Kapıdere bu davada da 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÖNCE YAŞAM ŞİMDİ DE HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR

Eski eşinin tabancasından çıkan 13 kurşundan 8'inin vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Jale Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 45 gün yoğun bakımda kaldı, duran kalbi doktorların 10 dakika süren çabalarıyla yeniden çalıştırıldı. İlk mucizeyi hayata tutunarak gerçekleştiren Jale Soydan, uzun tedavi sürecinde yaşama azmiyle de ayağa da kalkıp, baston yardımıyla yürümeye başladı. Avukat Jale Soydan, İzmir'in Dikili ilçesinde, şiddet gördüğü eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Selma Civek'in yakınlarının başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, vatandaşının yaşam hakkını koruyamadığı için Türkiye'yi, tazminat ödemeye mahkum ettiği kararı emsal gösterip, İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı hem de kendisini korumakla yükümlü polisin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nı kusursuz bulup, Jale Soydan'ın tazminat talebini reddetti. Mahkeme red gerekçesinde, Jale Soydan'ın, eski kocası kendisini silahla tehdit ettiği sırada, 13 dakika boyunca polisi aramadığını, bu nedenle koruma kararı kurallarına aykırı davrandığını ifade etti.

DAVA DANIŞTAY'A GİTTİ

İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz eden Jale Soydan'ın itirazlarına rağmen Bölge İdare Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Jale Soydan, devletin kendisini yaptığı başvurulara rağmen koruyamadığında ısrar edip davayı Danıştay'a taşıdı. Jale Soydan, mücadelesine sonuç alıncaya kadar devam edeceğini gerekirse Selma Civek davasında olduğu gibi AİHM'e kadar gideceğini söyledi.

 

 

 

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