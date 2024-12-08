Eski eşler Jennifer Garner ile Ben Affleck'in şehir turu

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, beraber rol aldıkları 'Gigli' filminin setinde tanışmalarının ardından 2002 yılında nişanlanmışlardı. Ancak 2003'te yapılması beklenen düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Affleck ile Jennifer Garner, 2005'te nikah masasına oturmuştu.

Çift boşanmalarının ardından da sık sık çocukları için bir araya geldi.