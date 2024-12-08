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        Haberler Dünyadan Eski eşler Jennifer Garner ile Ben Affleck'in şehir turu - magazin haberleri

        Eski eşler Jennifer Garner ile Ben Affleck'in şehir turu

        Üç çocuğu olan eski çift Jennifer Garner ile Ben Affleck, birlikte şehir turu yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:21
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        Ben Affleck, eşi Jennifer Lopez'den ayrılmasının ardından önceki eşi Jennifer Garner'la sık sık bir araya gelmeye başladı.

        Affleck, üç çocuğunun annesi Garner ile hafta sonuna birlikte başladı.

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        Eski çift, cumartesi sabahı Brentwood'da birlikte dolaşırken görüldü.

        Garner, kahvaltı için eski eşi Affleck'in evine gitmeden önce kahvaltılık alışverişi yaptı.

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        İkili daha sonra birlikte otomobille gezerken görüntülendi.

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        Jennifer Garner, 2018'den bu yana John Miller ile birliktelik yaşıyor.

        Garner ve Affleck ikilisi, çocukları için bir araya geliyor. İkili en son Şükran Günü'nü birlikte geçirmişti.

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        2018'de boşanan ikili, Şükran Günü yardımı için yeniden bir araya gelmişti.

        Los Angeles şehir merkezinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtma kampanyasına birlikte destek olan Affleck ve Garner, önlüklerini takmış ve yemek dağıtmıştı.

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        Jennifer Lopez ile Ben Affleck, beraber rol aldıkları 'Gigli' filminin setinde tanışmalarının ardından 2002 yılında nişanlanmışlardı. Ancak 2003'te yapılması beklenen düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Affleck ile Jennifer Garner, 2005'te nikah masasına oturmuştu.

        Çift boşanmalarının ardından da sık sık çocukları için bir araya geldi.

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        Hatta Ben Affleck ile eski nişanlısı Jennifer Lopez, 17 yıl aradan sonra tekrar ilişkiye başlayıp 2022'de evlendiklerinde de Affleck ile Garner ikilisi görüşmeye devam etti. Zaman zaman bu görüşmelerde hem Garner'ın hem de Lopez'in bir araya geldikleri de öğrenildi.

        Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in evliliği kısa sürdü ve çift, nisanda ayrıldı, ağustos ayında da boşanma davası açtı.

        #Jennifer Garner
        #Ben Affleck
        #Jennifer Lopez
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