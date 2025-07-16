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        Haberler Spor Futbol Eski Fenerbahçeli, Suudi Arabistan'a gitti - Futbol Haberleri

        Eski Fenerbahçeli, Suudi Arabistan'a gitti

        Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Khaleej, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:14 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:14
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        Eski Fenerbahçeli, Suudi Arabistan'a gitti!
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        Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Norveçli futbolcu Joshua King, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

        Suudi ekibinden yapılan açıklamada, "İlham verici bir yolculuk ve bitmeyen bir tutku, Joshua King yolculuğuna Suudi Arabistan Pro Lig'de devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

        Futbolculuk kariyerine Valerenga takımında başlayan 33 yaşındaki santrfor, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti.

        Sarı-lacivertli ekiple 54 maça çıkan Norveçli oyuncu, 12 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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