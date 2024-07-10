Eski first lady Carla Bruni'ye yolsuzluk suçlaması

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi, eski first lady Carla Bruni, cezaevine girmesine yol açabilecek yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya. 56 yaşındaki eski model ve şarkıcı Bruni'nin, seçim kampanyası için devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'den milyonlarca dolar nakit kabul ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalan Nicolas Sarkozy'yi aklama uğruna, suç teşkil eden bir komploya karıştığı iddia ediliyor.

Bruni'nin mahkemede sorgulanmasının ardından 'tanıkları tahrif etmek' ve 'organize bir çetede dolandırıcılık' suçundan yargılandığı belirtildi.

Her iki suç da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Çete üyeliği gibi ağırlaştırıcı sebeplerle birlikte cezalar 20 yıla kadar çıkabiliyor.