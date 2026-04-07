Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye ait yöresel ürünler dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yerinde çok sayıda kurşun izi tespit edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen eski belediye başkanı Fuat Öndeş gözaltına alındı. Öndeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
DÜKKANA ATEŞ EDİLDİ
AA'daki habere göre; Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.
ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre; gözaltına alınan eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KABUL ETMEDİ
Öndeş'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği bildirildi.
