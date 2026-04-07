        Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla tutuklandı | Son dakika haberleri

        Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye ait yöresel ürünler dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yerinde çok sayıda kurşun izi tespit edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen eski belediye başkanı Fuat Öndeş gözaltına alındı. Öndeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Eski başkan tutuklandı

        Aydın'da önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerine silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

        DÜKKANA ATEŞ EDİLDİ

        AA'daki habere göre; Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        ÇOK SAYIDA KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ

        Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.

        ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        DHA'da yer alan habere göre; gözaltına alınan eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        KABUL ETMEDİ

        Öndeş'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

        FOTOĞRAFLAR: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı çatışma!

        İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma çıktı. 2 polis memuru yaralandı. 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan 1'inin ölü 2'sinin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünd...
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!