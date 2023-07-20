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        Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi

        Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'ne 6 ay önce 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ünal Çetin, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:15
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        Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi.

        DHA'nın haberine göre operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü Seval Duran, kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B., eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        BAŞKAN VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Savcılık sorguları sonrası 3 Şubat´ta mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü Seval Duran, eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Rüşvet almakla suçlanan Ünal Çetin, soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Şubat´ta görevinden tedbiren uzaklaştırıldı.

        Ünal Çetin´in tutukluğunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, tahliyesine karar verdi. Çanakkale Cezaevi´nde tutuklu bulunan Çetin, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #haberler
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