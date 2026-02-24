Canlı
        Haberler Dünya Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon sıkıyönetim davasında verilen müebbet hapis cezasına itiraz etti | Dış Haberler

        Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon sıkıyönetim davasında verilen müebbet hapis cezasına itiraz etti

        Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" suçundan aldığı müebbet hapis cezasına karşı resmi itiraz sürecini başlattı.

        Giriş: 24.02.2026 - 09:37
        Güney Kore'nin müebbet alan eski liderinden cezaya itiraz

        Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkezi Bölge Mahkemesinin Yoon hakkındaki kararının ardından, eski Devlet Başkanı'nın avukatları, hükmü temyize taşıdı.

        Yoon'un avukatları tarafından yapılan açıklamada, bu itirazın sadece hukuki hamle değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak kayıtların doğruluğunu koruma sorumluluğu olduğu savunuldu.

        Avukatlar, özel savcılığın iddianamesini aşırı derecede zorlama olarak nitelendirirken ilk derece mahkemesinin bu iddialara dayanarak verdiği kararın, çelişkiler ve siyasi motivasyonlarla dolu olduğunu iddia etti.

        Güney Kore'de mahkeme, 19 Şubat'ta, eski Devlet Başkanı Yoon'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bularak müebbet hapisle cezalandırmıştı.

        Sıkıyönetim sürecine dahil olmakla suçlanan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun 30 yıl, eski Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ise 12 yıl hapse mahkum edilmişti.

        Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

        Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

        Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

        Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

        Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae Myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

