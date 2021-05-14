İtalyan mahkemesinden geri adım! 0:00 / 0:00

Sicilya adasının Katanya şehrinde görülen Gregoretti davasında mahkemeden geri adım geldi. İtalya yargıcı, Matteo Salvini’nin Gregoretti davasından yargılanmaması gerektiğine karar verdi.

İtalya’nın sağ merkezli Kuzey Ligi Partisi'nin Başkanı Matteo Salvini’nin 2019 yılında sığınmacıları taşıyan İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'yi yaklaşık bir hafta boyunca denizde alıkoyduğu ve sığınmacıların karaya çıkmasını engellediği gerekçesiyle yargılanmasına kararlaştırılmıştı.

OPEN ARMS

Matteo Salvi’nin benzer bir diğer hadisesi ise Palermo davası kapsamında görülüyor. İtalyan mahkemesinin Gregoretti davasındaki yargılamayı durdurma kararı, Palermo davasıyla zıtlık içeren bir karar oldu.

İtalya’nın aşırı sağcı Kuzey Lig Partisi'nin Başkanı Matteo Salvini 2019 yılında İspanyol göçmen kurtarma gemisi olan Open Arms’ın limana yanaşmasına engellediği ve sığınmacıları üç hafta boyunca denizde tuttuğu gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmasını kararlaştırmıştı. Botun içindeki sığınmacıların hayatını tehlikeye atan Salvini, devam eden yargı süreci sonucunda suçlu bulunduğu takdirde 15 yıl hapis cezasına çarptırılacak.