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        Haberler Gündem Eski nişanlısını pompalı tüfekle öldürdü! - Güncel haberler

        Eski nişanlısını pompalı tüfekle öldürdü!

        Olay, Nevşehir'de meydana geldi. 21 yaşındaki genç kız, 4 ay önce nişanlısından ayrılmıştı. Ama o vicdansız peşini bırakmadı. Dün akşam yaşadığı eve girip genç kızı pompalı tüfekle öldürdü. Ardından da kendi canına kıydı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 19:39 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:39
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        Eski nişanlısını pompalı tüfekle öldürdü!
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        Olay, Nevşehir'de meydana geldi.

        21 yaşındaki genç kız, 4 ay önce nişanlısından ayrılmıştı.

        Ama o vicdansız peşini bırakmadı.

        Dün akşam yaşadığı eve girip genç kızı pompalı tüfekle öldürdü.

        Ardından da kendi canına kıydı.

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