Eski nişanlısını pompalı tüfekle öldürdü!
Olay, Nevşehir'de meydana geldi. 21 yaşındaki genç kız, 4 ay önce nişanlısından ayrılmıştı. Ama o vicdansız peşini bırakmadı. Dün akşam yaşadığı eve girip genç kızı pompalı tüfekle öldürdü. Ardından da kendi canına kıydı.
Giriş: 18.02.2025 - 19:39 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:39
Olay, Nevşehir'de meydana geldi.
21 yaşındaki genç kız, 4 ay önce nişanlısından ayrılmıştı.
Ama o vicdansız peşini bırakmadı.
Dün akşam yaşadığı eve girip genç kızı pompalı tüfekle öldürdü.
Ardından da kendi canına kıydı.
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