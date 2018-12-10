Sibirya'nın doğusundaki Angarsk kentinden 2012'de gözaltına alınan Mikhail Popkov, 22 kadını öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası almıştı.

Rus polis Mikhail Popkov 56 cinayeten daha suçlu bulundu. Popkov, mahkeme sürecindeki sorgusunda 20 kişiyi daha öldürdüğünü itiraf etmişti.

Doğu Sibirya'da bir mahkemede yargılanan eski bir polis memuru 56'sı kadın 78 kişinin öldürülmesinden suçlu bulundu.

Popkov'un 56 kişiyi daha öldürdüğünü doğrulayan mahkeme, seri katilin öldürdüğü 10 kadına da tecavüz ettiğini açıkladı.

Popkov yetkililere, "Bir ailem var. Karım ve kızım, beni gerçekle uyuştuğu şekilde, iyi bir eş, iyi bir baba olarak düşünüyor. Bir yaşamımda sıradan biriydim. Diğer yaşamımda herkesten özenle sakladığım bir katildim." demişti.

Popkov 78 cinayetle birlikte, Rusya'nın en ünlü iki seri katilini geride bıraktı. Andrei Tchikatilo 53 kişiyi, Alexander Pitchushkin 48 kişiyi öldürmüştü.

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