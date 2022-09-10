Eski sevgili dehşeti! Vücuduna 135 dikiş atıldı!

Adana'da, 30 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi´ndeki bir apartmanda, anne ve babası hayatını kaybeden Burcu T. (31), arkadaşıyla kaldığı evinden aşağı indiği sırada iddiaya göre, 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi Umut Enşan'ın (41) bıçaklı saldırısına uğradı.

VÜCUDUNA 135 DİKİŞ ATILDI

Birden fazla ameliyata giren Burcu T., 9 günlük yaşam mücadelesini kazanıp servise alındı. Boğazı, karnı, kolu ve bacaklarındaki derin bıçak darbelerine rağmen hayata tutunan Burcu T.'nin, vücudunun çeşitli yerlerine de 135 dikiş atıldı.

"GÖZÜMÜ KAPATTIĞIMDA O ANI GÖRÜYORUM"

Yaraları nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Burcu T., yaşadıklarını anlattı. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirten Burcu T., "Yoğun bakımın son günlerinde her gece kabuslarla uyandım. Hiç uyuyamadım. Gözümü her kapattığımda olay anını görüyorum" dedi.

"SAPLANTILI AŞK"

Yeğeni Burcu T. ile Umut Enşan'ın sorunsuz ayrıldığını kaydeden teyze Fatma Gönen ise, "Umut, Burcu'nun bir kız arkadaşının kardeşiydi. Bundan 2 yıl önce 2 ay sevgili kaldıktan sonra ayrıldılar. Bundan sonra 4-5 kez tekrar arkadaşlık teklif etti ancak yeğenim kabul etmedi. Tamamen saplantılı bir aşk olayı. Kızımızdan kopamamış ve duygularını yıllarca içinde biriktirmiş. Yeğenim çok eğlenceli ve hayat doluydu" diye konuştu.