        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Yalova'da eski sevgilisini darbedip müşteriyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        Yalova'da markette çalışan eski sevgilisi N.T.'yi, çalıştığı iş yerinde darbeden ve müdahale eden müşterilerden Emin E.'yi de bıçaklayan A.Y. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Kahramanmaraş'ta olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 00:58 Güncelleme: 22.08.2025 - 01:13
        Eski sevgilisini darbedip müşteriyi bıçaklamıştı; tutuklandı
        Olay, 18 Ağustos’ta Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. A.Y., eski sevgilisi olan N.T. isimli kadınla konuşmak için çalıştığı markete geldi.

        Kapının önünde konuşan A.Y. ile N.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., marketin önünde N.T.’ye tokat attı. Bunun üzerine marketin içine kaçan ve çevresindekilerden yardım isteyen N.T.’nin peşinden gidip yakalayan A.Y., tekme ve yumruklarla kadını darbetti.

        MÜDAHALE EDEN MÜŞTERİYİ BIÇAKLA YARALADI

        Çevredeki esnaf ile marketteki müşteriler A.Y.’yi engellemeye çalıştı. Bu sırada A.Y., üzerindeki bıçakla müdahale eden Emin E. isimli müşteriyi bacağından yaraladı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yalovaspor’un tribün liderlerinden olduğu öğrenilen ve ilk müdahalesi çevredeki esnaf tarafından yapılan Emin E. ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        YENİDEN GÖZALTI KARARI VERİLEN KİŞİ TUTUKLANDI

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edilerek A.Y. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Kahramanmaraş'ta olduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

