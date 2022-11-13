HIZLI YAŞAMIŞ

Oyunculuk sektörüne de yönelen Yusuf Azuz birçok dizi ve filmde oynadı. Hiç evlenmeyen Yusuf Azuz hayatı hızlı yaşadığını söylüyor ve belli bir yaşa kadar kendi tercihi ile evlenmek istememiş.

Bir dönem zor hastalıklarla mücadele eden Yusuf Azuz, MS hastası olmadığını dile getirdi. Benzer etkileri yaşadığını ancak Fizik Tedavi ile atlattığını söyledi.

Azuz şu anda Kadıköy Caddebostan’da hayatını sürdürmeye devam ediyor.