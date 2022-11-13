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Yusuf Azuz: Çok hızlı yaşadım, bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı

80 ve 90'lı yıllarda podyumlarda fırtınalar estiren Yusuf Azuz (66) ile buluştuk. Bir dönemin ünlü mankeni ile şöhretli yıllarını ve şimdiki hayatını konuştuk

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  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Podyum dünyası 80 ve 90'lı yıllarda oldukça güçlüydü. Mankenler, gösteri dünyasının aranılan figürleriydi. Sektörün zirvesinin yaşandığı bu dönemde pek çok yıldızın yolcuğu setlere de taşındı. Tolga Savacı, Yaşar Alptekin, Engin Koç gibi isimler televizyon ve beyazperde de boy gösterdi. Bu isimlerden biri de Yusuf Azuz'du. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski manken ile bir araya geldik. Bir dönemin ünlü ismi hem geçmişi hem de bugünlerini anlattı.
  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    "PODYUMDA DANSI BAŞLATTIK"

    Ankara doğumlu olan Yusuf Azuz, çocukluk ve okul yıllarını şöyle anlatıyor:

    Ankara Koleji'nde eğitim alırken ilkokulda Carmen Operası'nda oynadım. Ardından okul radyosunda Rüştü Asyalı'nın öğrencisiydim. Ünlüler dünyasında yer alacağım o zamanlar belliydi sanki. Babam ve annem de müzisyendi. Annem caz ve pop müzisyen Ayferi. Babam ve annem ben iki yaşındayken boşanmış. Beni babaannem büyüttü. Babam ve üvey annem Çorum'da trafik kazasında vefat etti. Otomobilde ben de vardım, 5 yaşında şans eseri kurtuldum sadece kolum kırıldı. Ankara Üniversitesi'nde Arkeoloji okudum ama hayat bizi eğlence dünyasına sürükledi.
  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    "ARKADAŞIM SAYESİNDE PODYUMA ÇIKTIM"

    Mankenlik yolculuğundan bahseden Azuz, "Tülin Okan Arı'nın, Tülin Zarafet ve Manken Okulu işin mektebiydi. Cem diye bir arkadaşım o da Tülin Hanım yeğeniydi. Bir defilede 3 erkek mankene ihtiyacı oldu. Cem, ben ve bir arkadaş ile podyuma çıktım. O dönemlerde erkek mankenler sopa gibi yürürlerdi, biz ise podyumda dansı başlattık, şovmen gibiydik. Defile bittiğinde ise kulisin önünde bir sürü ajans iş teklifi ediyordu. Başak Gürsoy dahil pek çok kişiyle çalıştım." diyor.
  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    "BAKKAL AÇILIŞLARINDA BİLE ÜÇ TANE MANKEN OLURDU"

    "1970'lerden 2010'lara kadar bu sektörde şarkıcılık dışında her şeyi yaptım" diyen Azuz, mankenlik sektörü hakkında ise, "Eskiden bakkal açılında bile üç tane manken olurdu. Geçmişe göre belki defileler daha çok yapılıyor ama sektörel işler genelde. Birtakım hikayeler zamanla farklılaşıyor. Bizim dönemimiz gösteri işini farklılaştırdı, ben de bunun ekmeğini yedim." ifadelerini kullanıyor.
  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    Mankenlik yıllarında ahlaksız teklif almadığını söyleyen Azuz, "Çanak tutarsan olur. İnsanın kendi yapısıyla alakalı o. Bir yerlere gelebilmek için birtakım insanların tahakkümü altına girmeye meyilli isen olur. Ben hiçbir zaman buna meyilli değildim. Hiçbir zaman parayla çok işim olmadı, yetinmeyi bilen bir insandım." şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    "CEM ÖZER İLE 6 AY KABARE YAPTIK"

    Azuz, yıllardır süregelen "Mankenden oyuncu mu olur?" tartışmasına da değindi. Bir dönem bu konu hakkında Savaş Ay'ın programına konuk olduğunu belirten Azuz, "Manken camiasından ağzı bol laf yapan kişi olarak beni öne atarlardı. (Gülüyor) Cem Özer ile Ferhan Ağabey de (Şensoy) vardı programda. 'Mankenden oyuncu olmaz' diyen Cem Özer ile 6 ay kabare yaptım. Madem, mankenden oyuncu olmaz, beni niye alıyorsun bir sürü tiyatrocu var. Orada bunu söylemek aklıma gelmedi." diyor.
  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    "PARA HIRSIM OLMADI"

    Eski manken, "Para hırsı olan bir insan hiçbir zaman olmadım. İş aramaktan ziyade işler beni buldu. İşini iyi yaparsan, iş seni buluyor. Podyum işine kendimden bir şey kattım. 25 tane Vizon Show (butik moda festivali) yaptım. Rahmetli Kamil Şükun 'en kıdemli manken' derdi. bana." diye konuşuyor.
  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    "ZOR HASTALIKLAR ATLATTIM"

    Bir dönem MS tedavisi gördüğüne dair haberlerle gündeme gelen oyuncu, "MS hastası olduğum doğru değildi. Benzer etkileri oldu ama fizik tedavi ile atlattım. Bir sürü hastalık atlattım. Sağolsun Atilla Kalpkaslan ve Vizyon Ajans destek oldular. 2,5 sene önce açık kalp ameliyatı geçirdim. 29 Ağustos'ta da safra kesemi aldırdım. Kilometreyi aşıyoruz normal şeyler." diyor.

  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    "KARAKTERLER ÜZERİMİZE YAPIŞTI"

    Dizi ve sinema sektörünü bırakmadığını belirten, "Sağlığım el verdiği sürece oyunculuk yapmak isterim" diyen Azuz, bazı yapımcı ile yönetmenlere sitemini de dile getirdi. Yaratılan bazı karakterlerin oyuncuların üzerine yapıştırıldığını söyleyen Azuz şunları aktardı:

    Coşkun Göğen (Tecavüzcü Coşkun) aşık rolü oyanamaz mı? 'Tecavüzcü mü lazım?' Coşkun'u çağıralım. Bir dönem de Volkan Severcan'a eşcinsel roller gelirdi hep. Kötü adam mı lazım Yusuf Azuz'u çağıralım. Yapımcı ve yönetmenlerin kolayına geliyordu bu bizzat da yaşadım.
  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    "ÜNLÜLERE ŞİMDİ ULAŞMAK DAHA KOLAY"

    Kendi dönemindeki şöhretinden de bahseden eski manken, "Bir köşe yazarı, Yusuf Azuz kendi döneminin Kıvanç Tatlıtuğ'u, Engin Koç ise Kenan İmirzalıoğlu diye tanımlamıştı. O zamanlar cep telefonu yok, sosyal medya yok. Televizyonun daha etkili olduğu zamanlar. Şimdi ünlüler her anını paylaşıyor. Ünlülerin dünyasına ulaşmak kolay. Mesela bazen okuyorum 'ünlü oyuncu' diyorlar ama ben tanımıyorum, hiç duymamışım o belli bir kesime göre meşhur ama bana göre değil. Fenomenler var bir de biliyorsun. Bizim zamanımızda ünlüysen ünlüydün." şeklinde sözlerini sürdürüyor.
  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    "ENGİN ÇOK KAHRIMI ÇEKMİŞTİR"

    Bir dönem podyumlarda beraber fırtınalar estirdiği Engin Koç ile hala görüştüğünü belirten Azuz, "Engin 1980'de Ankara'da askerdi. Bir diskoda taşındık. Evci iznine çıktığı zaman bana gelirdi. Her gün olmasa bile hala telefonlaşırız. Yakın dostumdur. Her şeyimizi biliriz. Çok kahrımı çekmiştir." dedi.
  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    "ÇOK HIZLI YAŞADIM"

    66 yaşındaki Yusuf Azuz, özel hayatı hakkında ise şunları söylüyor:

    Belli bir yaşa kadar evlenmemek bilinçli bir tercihimdi. Popüler olduğumuz dönemlerde tabi çok hızlı yaşadık, bir kadına bağlanma fırsatımız olmadı ama uzun senelerdir evliliği düşünüyorum. Birisi karşıma çıkarsa neden olmasın.
  • Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

    "EMEKLİ MAAŞIM YETİYOR"

    Şimdilerde Kadıköy Caddebostan'da hayatını sürdüren eski manken, "Sağolsunlar ailemden bir şeyler kaldı. Dediğim gibi hiç para hırsım olmadı. Emekli de oldum, yani emeklilik hayatı yaşıyorum. Kendi kendime geçiniyorum." diyor.

    Fotoğraflar: Depophotos, Instagram

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