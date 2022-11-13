"KARAKTERLER ÜZERİMİZE YAPIŞTI"



Dizi ve sinema sektörünü bırakmadığını belirten, "Sağlığım el verdiği sürece oyunculuk yapmak isterim" diyen Azuz, bazı yapımcı ile yönetmenlere sitemini de dile getirdi. Yaratılan bazı karakterlerin oyuncuların üzerine yapıştırıldığını söyleyen Azuz şunları aktardı:

Coşkun Göğen (Tecavüzcü Coşkun) aşık rolü oyanamaz mı? 'Tecavüzcü mü lazım?' Coşkun'u çağıralım. Bir dönem de Volkan Severcan'a eşcinsel roller gelirdi hep. Kötü adam mı lazım Yusuf Azuz'u çağıralım. Yapımcı ve yönetmenlerin kolayına geliyordu bu bizzat da yaşadım.