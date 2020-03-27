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CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de koronavirüs hastalığına yakalanan isimlerden oldu.

— Kadir Gökmen ÖĞÜT (@KadirGokmenOgut) March 26, 2020

Hastalığı ile ilgili durumu Twitter hesabından yayınladığı video ile anlatan Öğüt aynı zamanda bir diş hekimi olduğunu hatırlatarak "Bir hekim olarak bu hastalığa yakalandıysam sizlerin biraz daha dikkatli olması gerekir" uyarısında bulundu.

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EVDE KALMAK İLAÇ

Market alışverişinin azaltılması ve mümkün olduğunca sokağa çıkılmaması gerektiğinin altını çizen Öğüt, "Durum sıkıntılı ama geçecek. Ne olur evde kalın, evde kalmak en büyük ilaç" mesajını verdi.

Sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu kaydeden Öğüt, "Ateşim yok, çok hafif öksürüğüm var. İştahım yerinde, bir iki gün içinde taburcu olacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.