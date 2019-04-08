Eski Yargıtay üyesi Zekeriya Yılmaz'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya sanık Yılmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu. Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, beraatini istedi. Yılmaz ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.



ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI



Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu. Karara göre, sanık Zekeriya Yılmaz'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı. Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanarak cezası 7 yıl 6 aya indirildi. Tutuklulukta geçirilen süreyi ve ceza miktarını dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, Yılmaz hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağına karar verdi. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.