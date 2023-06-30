Eskişehir'de 18 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında öldü

Eskişehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gökhan Demirkapı (30) idaresindeki motosiklet, Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde Ruşen Can'ın (30) kullandığı motosikletle çarpıştı.
18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; kazada, Demirkapı'nın motosikletinde yolcu olarak bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18), olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK
Ağır yaralanan Gökhan Demirkapı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine, diğer sürücü Ruşen Can ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Demirkapı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden Ezgi Nehir Uçarlı'nın cesedi, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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