        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Eskişehir'de inşaatta çalışan sıva ustası Mahmut Bozan, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bozan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:32 Güncelleme:
        Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        Eskişehir’de 6 katlı inşaatın asansör boşluğundan düşen Mahmut Bozan (48), hayatını kaybetti.

        ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre olay; saat 17.15 sıralarında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Yapımı süren 6 katlı inşaatta sıva ustası olarak çalışan Mahmut Bozan, asansör boşluğunda çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Bozan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Bozan’ın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

