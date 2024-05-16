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        Eskişehir'de bir evden 5 ton çöp çıkarıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden 5 ton çöp çıkarıldı. Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, poşet ve kağıtları toplayan ekipler, topladıkları 5 ton çöpü kamyonla atık merkezine taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:42 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:43
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        Eskişehir'de bir evden 5 ton çöp çıkarıldı
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        Eskişehir Tepebaşı'nda Cumhuriyet Mahallesi Otopark Sokak'taki bir evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

        Belediye ekipleri bu adrese gelerek, vefat eden bir vatandaşa ait evin tüm odalarında uzun süredir bekleyen katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.

        Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, poşet ve kağıtları toplayan ekipler, topladıkları 5 ton çöpü kamyonla atık merkezine taşıdı.

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        #Eskişehir
        #çöp ev
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