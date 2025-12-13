Habertürk
        Eskişehir'de TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        TIR ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı

        Eskişehir'de TIR ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 00:37 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:37
        TIR ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı
        Eskişehir-Ankara kara yolunda G.Y. idaresindeki işçi servis minibüsü ile M.E. idaresindeki TIR çarpıştı.

        Kazada servis minibüsündeki Ö.K, A.Ç, T.A, N.F, Z.Y, Ü.E, L.T, H.Y. ve N.A. hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Eskişehir
        #eskişehir haber
        #yerel haber
