TIR ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı
Eskişehir'de TIR ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı
Giriş: 13.12.2025 - 00:37 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:37
Eskişehir-Ankara kara yolunda G.Y. idaresindeki işçi servis minibüsü ile M.E. idaresindeki TIR çarpıştı.
Kazada servis minibüsündeki Ö.K, A.Ç, T.A, N.F, Z.Y, Ü.E, L.T, H.Y. ve N.A. hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Fotoğraf: AA
