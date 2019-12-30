Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında özellikle ilçelerde kar kalınlığının artması hayatı olumsuz etkiliyor. Eskişehir Valiliği konuyla ilgili açıklamayı yaptı. İşte, 31 Aralık Eskişehir kar tatili haberi...

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında eğitim ve öğretime yarın 31 Aralık 2019 tarihinde bir gün süreyle ara verildi. Kar yağışının yoğun olduğu iki ilçede öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisine göre il geneli ve diğer ilçelerde eğitim ve öğretime ara verilip verilmemesine ilerleyen saatlerde belirleneceği öğrenildi.