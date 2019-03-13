Eskişehir Espark 8 daimi işçi alacak

İŞKUR üzerinden Eskişehir Espark tarafından işçi alımı için duyuru yayımlandı. İlana başvurmak isteyenler adaylar için şartlar yayımlanan formlar üzerinden duyuruldu. İşte Eskişehir Espark tarafından yayımlanan o ilanlar...

Eskişehir Espark 8 işçi alımı duyuruları